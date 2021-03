Frontale tra due auto, una finisce nel fossato

Incidente frontale a Sottoselva, all'intersezione tra via dei Boschi e via dei Tigli, a Palmanova, intorno alle 12. Due vetture si sono scontrate frontalmente e, dopo l'impatto, una delle due è finita in un fossato. Al volante c'era una donna di 52 anni che è rimasta incastrata nell'abitacolo.

Liberata dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano è stata affidata, poi, alle cure dell'équipe sanitaria di un'ambulanza proveniente da Cervignano (Croce Verde Basso Friuli) e all'equipaggio medico dell'elisoccorso decollato dalla base di Campoformido.

Nonostante l'impatto non è rimasta ferita in maniera grave. È stata trasportata con l'ambulanza all'ospedale. Accertamenti, rilievi e viabilità a cura della Polizia Stradale di Udine.