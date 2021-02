Frontale tra due mezzi a Dolegnano

Incidente frontale intorno alle 13 a Dolegnano, in via Dolegnano di Sotto, in comune di San Giovanni al Natisone. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale della Comunità del Friuli Orientale, intervenuti per i rilievi e viabilità, si sono scontrati due mezzi: una Skoda condotta da un uomo di 70 anni del posto e una Mazda, alla cui guida c'era un 46enne di Manzano, illeso.

Ad avere la peggio il pensionato, colto probabilmente da un malore. È stato accompagnato in ospedale con l'ambulanza. Non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli.