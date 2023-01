Frontale tra due mezzi ad Aviano

Incidente questa mattina ad Aviano, lungo la Pedemontana, l'ex provinciale 29, nel tratto tra Dardago e Aviano, non lontano dal Cro. Per cause al vaglio della Polizia locale, due mezzi si sono scontrati in un impatto di tipo frontale; uno di questi è finito fuori strada.

Dopo la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco di Pordenone che, con l'uso del divaricatore e delle cesoie, hanno rimosso uno sportello danneggiato per liberare la persona rimasta intrappolata nell'abitacolo.

Le equipe sanitarie hanno preso in carico due persone rimaste ferite: si tratta di una 50enne, trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie, mentre ha riportato lesioni non gravi un uomo, accompaganto all'ospedale di Pordenone.