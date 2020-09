Frontale tra due moto a Cavazzo Carnico

Frontale tra due moto a Somplago di Cavazzo Carnico, nel pomeriggio. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Gemona del Friuli, intervenuti per i rilievi e viabilità, le due ruote si sono scontrate lungo la via del Lago.

Entrambi i centauri, due uomini, sono rovinati sull'asfalto, restando feriti. Si tratta di un 50enne, residente in un piccolo paese della Bassa Friulana, che ha riportato un'importante lesione alla gamba, elitrasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non è comunque in pericolo di vita.

Meno gravi le condizioni dell'altro motociclista, un 60enne della zona, che ha riportato lesioni minori, medicato dal personale sanitario inviato sul posto della Centrale Sores di Palmanova.

Qualche disagio per il traffico, poiché è stato necessario chiudere temporaneamente la strada per permettere ai soccorritori di eseguire le manovre necessarie per aiutare le persone ferite.