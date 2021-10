Frontale tra un bus di linea e un'auto, ferito un 25enne

Grave incidente, questa mattina, poco prima delle 10, lungo la regionale 464, poco prima della rotonda dove sorgono il Despar e altri punti vendita, a Spilimbergo.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti sul posto per rilievi, accertamenti e viabilità, si sono scontrati frontalmente un autobus di linea (che viaggiava in direzione Udine) e una Toyota Yaris, al volante della quale c'era un ragazzo di 25 anni, della zona.

Ad avere la peggio nell'impatto è stato il giovane, gravemente ferito, trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine con l'elicottero sanitario.

Sul posto anche l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, per la messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Coinvolto anche un terzo veicolo urtato dopo l'impatto frontale.