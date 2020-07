Frontale tra una bici e l'auto, grave trauma per il ciclista

Incidente tra una vettura e una bici intorno alle 11, a Latisana. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Latisana, comandati dal cavalier Nicola Salvato, i due mezzi si sono scontrati frontalmente.

L'impatto è stato importante. Il ciclista, un uomo, è finito contro il cristallo anteriore dell'auto, per poi rovinare sull'asfalto. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto, d'urgenza, l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido e un'autoambulanza proveniente dalla Latisana.

Il ciclista ha riportato un severo trauma facciale, ma è rimasto sempre vigile durante i soccorsi. L'equipe sanitaria ha deciso per il suo trasporto in autolettiga all'ospedale di Latisana. Le sue condizioni sono serie per il trauma al capo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso il conducente della vettura.