Fronte comune per tutelare i sanitari

"Costruttivo e proficuo il confronto con il prefetto di Trieste, Pietro Signorello, col questore Pietro Ostuni, e con i vertici territoriali delle Forze dell'ordine dell'area giuliana e dell'azienda sanitaria finalizzato alla ricerca di una sempre maggiore tutela della sicurezza del personale sanitario impegnato in servizio a favore della comunità. L'obiettivo comune è quello di agire con risolutezza per frenare il fenomeno, agendo soprattutto sulla prevenzione".

Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi che questo pomeriggio ha preso parte al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutisi nel palazzo della Prefettura di Trieste incentrato sul grave fenomeno dell'aggressione, fisica ma anche verbale, al personale sanitario della nostra regione dopo il caso di Udine.

"Lo schietto e trasparente dialogo al tavolo di oggi, che segue a quelli tenutisi sullo stesso tema nelle prefetture di Udine, Pordenone e Gorizia, ci ha restituito lo spaccato di un'area che fortunatamente non registra criticità particolari in tal senso - ha riferito Riccardi -. Lavoriamo comunque con chiarezza di obiettivi sulla prevenzione, in piena sinergia".

"Procederemo, come nel resto della regione, al monitoraggio dei punti più sensibili e, in accordo con l'azienda sanitaria, all'implementazione dei sistemi di sorveglianza e vigilanza. Con le Forze dell'ordine è stata esaminata la possibilità di creare una linea dedicata di collegamento diretto con le sale operative della questura e dei Carabinieri. Sarà importante, infine, attivare percorsi di 'auto supporto' per il personale sanitario in prima linea, ad esempio per la gestione dello stress in situazioni di emergenza e di criticità" ha concluso il vicegovernatore ringraziando il prefetto per la sensibilità e le Forze dell'ordine per la pronta disponibilità offerta.