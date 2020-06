Fucile puntato alla testa nei boschi, svolta nelle indagini

C'è una svolta nelle indagini aperte dopo la denuncia di una coppia triestina, ma residente in Slovenia, che aveva riferito di essere stata fermata, con il fucile puntato alla testa, mentre stava passeggiando nei boschi sloveni della Val Rosandra.

In un primo momento, il ministro della Difesa Matej Tonin aveva assicurato che quel giorno nessun membro delle forze armate era presente nella zona. Ma la smentita riguardava la data sbagliata, come riferisce il portale 24Ur. L'incidente, infatti, sarebbe avvenuto il 7 e non l'8 maggio. E quel giorno, nell'area, erano presenti dei militari. Prende sempre più corpo, quindi, l'ipotesi che il grave gesto sia stato compiuto da due soldati. Il Capo di Stato maggiore Robert Glavaš ha quindi assicurato che saranno definite le eventuali responsabilità, perchè un simile episodio non è tollerabile.

“Grave che in territorio sloveno al confine con l’Italia operino gruppi paramilitari, ancor più grave che i soldati dell’esercito sloveno costringano a inginocchiarsi un cittadino italiano puntandogli il mitra contro. Gravissimo che il governo di Lubiana abbia in un primo momento cercato di chiudere la vicenda di fatto mentendo. Siamo di fronte a una questione delicata che valica i confini nazionali e che richiede l’intervento immediato della Farnesina”. Così la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino, commentando gli sviluppi dell’episodio accaduto un mese fa in Val Rosandra.

“Il capo di stato maggiore dell'esercito sloveno Robert Glavaš, ha dichiarato di aver preso sul serio la questione affermando pubblicamente che non saranno tollerati abusi di potere. E che ‘qualsiasi deviazione deve essere adeguatamente sanzionata’. Parole che implicitamente ammettono che qualcosa, nella prima ricostruzione dei fatti avanzata dal Governo sloveno, non quadra. Ancor più grave quanto affermato dal ministro della Difesa Tonin, che ha candidamente ammesso che i soldati in pattugliamento possono avere osservatori indipendenti. Osservatori indipendenti che non è azzardato tradurre in gruppi paramilitari. Tante, troppe ombre: ombre che Italia e Unione europea devono pretendere che la Slovenia dissipi al più presto”, conclude Savino.