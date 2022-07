Fuga d'amore a Lignano, li riporta a casa l'Arma

Fuga d'amore a 14 anni. E' terminata ieri, a tarda sera, la scappatella di due adolescenti che, in pullman, avevano deciso di recarsi, con il permesso dei genitori, al mare a Lignano.

Partiti la mattina da Azzano Decimo, sarebbero dovuti rientrare alle 15.30. La madre, non vedendo rincasare a quell'ora la figlia, ha iniziato a chiamarla al telefono. Lei inizialmente ha risposto, poi ha deciso di spegnere il cellulare. A quel punto alla madre non è rimasto altro che recarsi dai Carabinieri e sporgere denuncia di scomparsa.

In possesso di una fotografia, i militari della stazione di Lignano hanno iniziato a setacciare la località balneare in lungo e in largo fino a quando, a tarda sera, sono riusciti a individuare la coppietta in spiaggia.

Non senza difficoltà i militari sono riusciti a convincere lei e lui, compagni di classe, a seguirli in macchina. Entrambi i ragazzini sono stati accompagnati a casa e consegnati alle rispettive famiglie.