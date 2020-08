Fuga da Castellerio per cinque migranti

Sono circa una trentina i migranti rintracciati tra la notte e la mattinata di oggi in provincia di Udine. I primi sono stati individuati lungo la regionale a Buttrio dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova. Si tratta di 5 cittadini stranieri minorenni.

La Radiomobile della Compagnia di Udine, invece, ne ha rintracciarti altri 5 in via Gervasutta, nel capoluogo friulano. Tre di loro sono minorenni. Sono di nazionalità afgana, pakistana e del Bangladesh. Sono stati affidati alla Polizia Locale di Udine e sta cercando per loro una sistemazione in una struttura per minori non accompagnati.

Altri rintracci lungo la tangenziale a cura della Polizia di Stato della questura di Udine. Questa notte infine 5 cittadini ospiti della struttura di Castellerio di Pagnacco sono fuggiti. Sono stati denunciati dai carabinieri di inosservanza delle disposizioni dell'autorità: avrebbero dovuto infatti rimanere concentrati nella struttura fino al termine della quarantena.