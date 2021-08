Fuga dall'Afghanistan, Aviano è pronta ma non ci sono voli programmati

"In merito all'operazione 'Operation Allies Refuge' a guida del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, la Base Aviano è pronta a supportare, attraverso le strutture militari statunitensi in Italia, il transito di persone in partenza dall'Afghanistan verso località di re-insediamento più permanenti negli Stati Uniti e in Paesi terzi". Lo fa sapere in una nota il 31esimo Fighter Wing della Base Usaf di Aviano.

"Si tratta di una situazione in continua evoluzione – precisa l’aviazione americana - e, mentre in questo momento non ci sono voli programmati per Aviano, rimaniamo pronti a supportare e siamo grati ai nostri partner italiani per la loro vitale collaborazione in questo sforzo".

Questa la posizione dei militari Usa sui voli del ponte aereo che stanno portando militari, civili americani e collaboratori afghani in partenza dal Paese in mano ai talebano. Resta viva, dunque, la possibilità di un coinvolgimento dell’aviosuperficie friulana, ma non ci sono ancora certezze su date e uomini in fuga.

L’ufficialità dell’uso di basi americane su suolo italiano è arrivata anche dal via libera del Governo Draghi. Oltre ad Aviano è interessata anche Sigonella, in Sicilia, dove ieri sono arrivati 147 evacuati e altri ne sono attesi. Ad Aviano, in caso di arrivo, le persone saranno fatte scendere solo per uno scalo. Visitate, curate se necessario e rifocillate. Resterebbero in Friuli per il periodo della quarantena, in zone della base già attrezzate e protette anche per quanto riguarda le misure anti-Covid, prima di volare verso gli Stati Uniti. Si tratta dunque solo di un tappa nel viaggio Afghanistan-Usa, senza che nessun passeggero si fermi sul territorio Italiano.

Pronto, comunque, il supporto di personale delle Aziende sanitarie friulane nel caso in cui ci fosse la necessità d'intervenire per persone che richiedessero un’assistenza ospedaliera importante. Intanto, resta intenso il dialogo tra autorità italiane e americane.