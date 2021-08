Fuga dall'Afghanistan, difficile perseguire i migranti

La Procura di Trieste è orientata a chiedere l'archiviazione dei fascicoli penali aperti per il reato d'ingresso illegale in Italia per i migranti in arrivo dall'Afghanistan. Lo spiega il Procuratore capo di Trieste Antonio De Nicolo, intervistato dall'Ansa, alla luce della crisi nel Paese, che lascia presagire un incremento del flusso migratorio lungo rotta balcanica nei prossimi mesi.

"Ogni persona che varca i confini in violazione delle norme sul testo unico dell'immigrazione commette un reato, quello previsto dall'articolo 10 bis. Apriremo doverosamente un fascicolo per ogni migrante che sarà rintracciato ai confini", precisa De Nicolo. "Ma considerata la situazione preoccupante nel Paese, richiederemo l'archiviazione del procedimento per i singoli che scappano dal conflitto o dalle persecuzioni. Consideriamo che agiscono in stato di necessità".

Diversa, invece, la posizione dei trafficanti. "La cooperazione giudiziaria a livello europeo è efficace", spiega il Procuratore "ma non è così con i Paesi extraeuropei da cui questi migranti partono. Per questo non ci aspettiamo a breve sviluppi eclatanti delle indagini che abbiamo in corso".

"Ascoltiamo ogni migrante che arriva e cerchiamo d'individuare le reti che organizzano il loro trasporto. Spesso, però, le indagini portano all'estero e sono lunghe e complesse". Le centrali di questo traffico sono nei Paesi d'origine dei migranti "che hanno paura di parlare, perchè temono ritorsioni su parenti e amici rimasti. Cerchiamo d'individuare connessioni tra la rete di supporto e i punti di partenza, ma non è facile penetrare in questo substrato di contatti e collegamenti", conclude De Nicolo.