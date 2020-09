Intervento dei Vigili del Fuoco a Latisana per una perdita di gas che ha richiesto anche l'intervento dai tecnici di Italgas per individuare il punto danneggiato e per mettere in sicurezza le tubazioni.

L'allarme è scattato intorno alle 17, facendo intervenire, nella zona di viale della Stazione, vicino all'autoscuola, anche gli agenti della Polizia Locale di Latisana, per isolare eventuali aree a rischio. Nessuna persona è rimasta intossicata.