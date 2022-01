Fuga di gas a Mariano del Friuli

E' stato necessario l'intervento dei tecnici del gas e dei Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, nella prima serata di ieri, a seguito della rottura accidentale di due tubature interrate, a Mariano del Friuli, avvenute in due punti distinti del paese, lungo la viabilità, a seguito di cantieri aperti, avvenute quasi contemporaneamente.

I danneggiamenti accidentali, che hanno riguardato i tubi cosiddetti "di mandata", ovvero le condutture che hanno la maggiore capacità di trasporto di gas, si sono verificati in via Leonardo Da Vinci e in località Corona.

Le due strade sono state temporaneamente chiuse al traffico fino alla sostituzione, da parte dei tecnici del gas, degli elementi danneggiati e, quindi, all'eliminazione della fuga di gas.

Disagi per il traffico ma nessuna persona è rimasta ferita. La viabilità è stata ripristinata in tarda serata. Sono state necessarie due ore di lavoro, con la sorveglianza attenta dei pompieri isontini.