Fuga di gas a Zoppola

I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per una perdita di gas metano a monte di un contatore in un'abitazione di via Montello in località Cusano di Zoppola.

Dopo aver bloccato la circolazione stradale in entrambi i sensi di marcia e allontanato le persone in una zona sicura, i pompieri hanno prima trovato la perdita e poi individuato e intercettato la valvola stradale, chiudendola, ripristinando così le condizioni di sicurezza fino all'arrivo del personale gestore dell'infrastruttura.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Zoppola.