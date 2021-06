Fuga di gas all'ospedale di Pordenone

Allarme, ieri sera, nel reparto di dialisi dell’ospedale di Pordenone dove, a causa di una fuga di gas, quattro infermieri sono rimasti intossicati, per fortuna senza conseguenze serie.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai Vigili del fuoco al quarto piano del padiglione B del Santa Maria degli Angeli, il personale sarebbe entrato in contatto con ipoclorito di sodio, sostanza che ha provocato bruciore e irritazione a occhi e gola. Sono stati subito assistiti al pronto soccorso, dove hanno ricevuto le terapie del caso.

Il reparto, in quel momento, non ospitava pazienti e i pompieri si sono fatti carico della sua messa in sicurezza senza necessità di evacuare i locali. Questa mattina proseguiranno le indagini per chiarire da dove e perché il gas sia fuoriuscito.