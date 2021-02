Fuga di gas, allarme a Grado

Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima serata di ieri a Grado, nella località di Pineta, in via dell'Orsa Maggiore. I pompieri sono stati chiamati per una fuga di gas.

Per fortuna, anche grazie all'intervento tempestivo dei tecnici che curano la rete di distribuzione, il guasto è stato subito individuato è il problema è stato risolto in breve tempo con il supporto dei pompieri. Nessuna persona è rimasta ferita. Non è stato necessario evacuare abitazioni o strade.

Sempre ieri sera i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche a Monfalcone dove è stato segnalato il distacco di alcuni calcinacci da un edificio. L'intonaco è finito sulla strada ma non ci sono stati problemi particolari.

Nessuna persona è rimasta colpita dal distacco, di dimensioni molto contenute. I pompieri hanno messo in sicurezza l'area, a tutela della pubblica incolumità.