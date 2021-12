Fuga di gas, anziano intossicato a Udine

Un uomo di 88 anni è rimasto intossicato questo pomeriggio, a Udine, nella sua abitazione di via Valente, a seguito di una perdita di gas accidentale.

Per cause al vaglio dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone, intervenuti sul posto insieme al personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, dal fornello che stava utilizzando, probabilmente per preparare la cena, il gas si è diffuso nell'abitazione e l'uomo si è sentito male.

È stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine per accertamenti. Non sarebbe in pericolo di vita. È sempre rimasto cosciente durante i trasporti.

I pompieri hanno messo in sicurezza l'appartamento, al quarto piano di una palazzina. Nessun'altra persona è rimasta ferita.