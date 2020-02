Una fuga di gas ha richiesto, a Latisana, la chiusura di via Manin, a Gorgo, di fronte all'agriturismo Tiare dal Gorc. Per cause in corso di accertamento, si è verificata una perdita e sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e del Distaccamento di Lignano Sabbiadoro, unitamente agli agenti della Polizia Locale di Latisana. Sul posto i tecnici del gas che stanno cercando di risolvere la problematica.