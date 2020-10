Fuga di gas da un treno merci a Tarvisio

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, questa notte, per una fuga di gas da un vagone di un treno merci nella stazione ferroviaria di Boscoverde, a Tarvisio.

Sul posto sono intervenuti non solo i pompieri ma anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e il personale di Rete Ferroviaria Italiana.

Il vagone è stato subito messa in sicurezza e spostato lungo un binario distante dalle rotaie sulle quali transitano i treni passeggeri. Le cause della fuga di gas sono in corso di accertamento. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.