Fuga di gas, esplosione all'alba a Savogna

Un forte boato ha svegliato questa mattina gli abitanti della borgata di Stermizza, a Savogna, nelle Valli del Natisone.

Un pensionato, di circa 70 anni, poco dopo le 7 di oggi, si è destato per andare a fare un bisogno fisiologico nella stanza dei servizi igienici. Poi è tornato a letto.

Intorno alle 7.30 ha udito un fortissimo boato e poi la porta della sua camera è finita a terra.

Per cause in corso di accertamento, infatti, una parte dell'abitazione era stata interessata da una fortissima esplosione, causata con ogni probabilità da una fuga di gas.

Il complesso residenziale è composto da due unità semiaddossate: una di recente ampliamento, che è quella che è crollata completamente, a causa della deflagrazione, e da un'altra porzione di edificio, rimasto in piedi.

Quest'ultimo è rimasto comunque danneggiato: pezzi di finestre ed elementi della casa sono finiti sulla strada. I vicini sono accorsi in aiuto subito.

Miracolosamente l'uomo è rimasto incolume. Sul posto ci sono i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cividale del Friuli, del Comando di Udine, il funzionario di turno, la Polizia di Stato, i Carabinieri e anche il sindaco del paese.

Resta da capire cosa sia successo. L'abitazione è alimentata con gas GPL. Sono in corso a tutti gli accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco.