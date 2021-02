Fuga di gas, esplosione in un garage

Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, intorno alle 7.30, in via Pasolini, a Tarcento. L'allarme è scattato dopo una violenta deflagrazione che ha interessato il garage - autorimessa di una villetta a schiera.

Le cause non sono ancora chiare ma sarebbero riconducibili alla saturazione dell'ambiente da parte di gas, forse una perdita per un guasto.

L'esplosione ha letteralmente sradicato la saracinesca. In quel momento nella villetta c'erano marito e moglie che, fortunatamente, non sarebbero rimasti feriti. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.