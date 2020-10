Fuga di gas in casa, tre intossicati. Uno è grave

Tre persone sono rimaste intossicate questa mattina, nella frazione di Fauglis di Gonars, in un'abitazione, dopo aver respirato il micidiale gas monossido di carbonio che si è sviluppato in casa.

Le cause della fuga di gas sono in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti dopo l'allarme, scattato intorno alle 11. Una delle persone sarebbe rimasta intossicata in maniera seria, elitrasportata per il trattamento in camera iperbarica.

Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato anche un'automedica e un'ambulanza. È stato tempestivamente informato anche il sindaco Ivan Diego Boemo.

Seguono aggiornamenti