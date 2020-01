Intervento dei Vigili del Fuoco di Udine per una fuga di gas in viale Ungheria, a Udine, all'altezza del civico 115, alle 18.15 di questa sera. L'allarme è stato dato da alcuni residenti e negozianti che hanno sentito puzza di gas. Sul posto è intervenuta una squadra dalla sede Centrale di via Popone che stai seguendo tutte le misurazioni necessarie e tutti i controlli per capire cosa sia successo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale. La strada non è stata chiusa, in attesa di un carroattrezzi necessario per spostare una macchina parcheggiata sopra un tombino.