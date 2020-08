Fuga di gas, trasferita a Pisa la 70enne gravemente ustionata

Versa in gravissime condizioni la donna di 70 anni che, nella prima mattina di ieri, è rimasta coinvolta in una violenta esplosione causata da una fuga di gas nella sua abitazione di Cesarolo, nel comune di San Michele al Tagliamento.

Originaria di Paluzza, la pensionata si era alzata intorno alle 6.30 per fare il caffè. Arrivata in cucina ha sentito puzza di gas e ha aperto una finestra. Poi, forse ai fornelli, l'innesco, e la tremenda deflagrazione che ha causato ingenti danni alla dimora, inagibile e posta sotto sequestro.

Era stata trasportata in volo, in codice rosso, al Santa Maria della Misericordia di Udine, dopo essere stata intubata sul posto. Nella serata di ieri è stato disposto per lei il trasferimento all'ospedale di Pisa, con l'elicottero sanitario. Ha riportato ustioni sul 70% del corpo. Le sue condizioni sono gravissime.