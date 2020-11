Allarme questa mattina, alle 6, alla Sissa di Trieste. È a quell'ora che è scattato un alert che indicava una fuga di ossigeno in un laboratorio didattico; sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina.

Probabilmente si tratta di un guasto. Al momento dell'allarme non c'era nessuno in aula e nessuna persona è rimasta ferita. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire cosa sia successo.