Fugge all'alt dei carabinieri: identificato e arrestato per spaccio

Un ragazzo di 27 anni di Fiume Veneto, con precedenti, è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Villanova di Fossalta di Portogruaro, con il supporto dal Nucleo Operativo della Compagnia di Portogruaro, del Nucleo dei Carabinieri Cinofili di Torreglia, e della Stazione dei Carabinieri di Fiume Veneto, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione a carico del 27enne. Perquisizione che ha permesso ai militari di trovare 100 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente da vendere.



L’attività investigativa è stata avviata lo scorso mese di luglio, quando una pattuglia della Stazione di Villanova in servizio di perlustrazione, insospettita da un 27enne alla guida di un’autovettura intestata a una terza persona estranea ai fatti, gli ha intimato l’alt. Invece di fermarsi, il giovane si è dato alla fuga, accelerando e attraversando i centri abitati di Villanova di Fossalta di Portogruaro e Teglio Veneto, in direzione Udine, facendo perdere le proprie tracce.



I militari, però, sono riusciti a risalire al reale utilizzatore dell’autovettura, il ragazzo di Fiume Veneto arrestato ieri.