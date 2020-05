Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento oltreconfine

Si è concluso con un arresto un lungo inseguimento che ha visto protagonista un giovane cittadino romeno di 23 anni, pregiudicato, residente a Gorizia. Nella notte tra sabato e domenica, alla guida di una vettura Toyota Yaris, il giovane non si è fermato a un posto di controllo dei Carabinieri attivato a Pradamano.

È fuggito, inseguito dai militari dell'Arma, ed è stato intercettato dopo qualche ora nel comune di Gradisca d'Isonzo, sempre dai militari dell'Arma. È nato quindi un nuovo inseguimento che ha portato il cittadino straniero a Gorizia, con vari tentativi di seminare le gazzelle.

Qui il 23enne ha superato a tutto gas il confine, al valico di Sant'Andrea, inseguito dai Carabinieri e, in territorio sloveno, dalla Polizia della Nuova Repubblica. Qui il pregiudicato ha speronato una macchina dei militari dell'Arma e due macchine della Polizia Slovena, prima di essere bloccato e tratto in arresto per resistenza. Lo straniero è risultato ubriaco e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A bordo del veicolo anche un giovane cittadino nordafricano, residente a Gorizia. Il cittadino romeno è stato già scarcerato. Non è nuovo a questo tipo di comportamento.