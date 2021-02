Fugge all'alt e getta dal finestrino la marijuana

Martedì 23 febbraio, a Ronchi dei Legionari, una pattuglia della Polizia di Stato, durante un posto di controllo, ha intimato l’alt ad un’autovettura che dopo una brusca manovra si è data alla fuga.

L’equipaggio della Squadra Volante del Commissariato Distaccato di Pubblica Sicurezza di Monfalcone - in poche centinaia di metri - ha raggiunto e bloccato il veicolo.



Ai poliziotti non è sfuggito, però, che l’uomo al volante, durante il tentativo di fuga, aveva gettato dal finestrino della vettura un sacchetto che è stato immediatamente recuperato. All’interno sono stati trovati sei pacchi avvolti nello scotch da pacco, ognuno dei quali contenente 100 grammi di marijuana, per un valore totale di mercato di circa 6mila euro.

L’uomo, un monfalconese pregiudicato di 45 anni disoccupato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e condotto in carcere a Gorizia.



La successiva perquisizione domiciliare, a Monfalcone, ha permesso di sequestrare un’altra piccola quantità di stupefacente, bilancini e strumenti utili al confezionamento delle dosi.

Venerdì 26 il Gip del Tribunale di Gorizia ha convalidato l’arresto disponendo il provvedimento cautelare degli arresti domiciliari.

Sono in corso specifiche indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore Ilaria Iozzi, della Procura della Repubblica di Gorizia, per risalire alla provenienza dello stupefacente.