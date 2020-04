Fulmine colpisce un'abitazione a Dignano

Un fulmine ha colpito una casa a Dignano, in via Banfi, nella giornata di oggi, martedì 14 aprile: è penetrato attraverso l'antenna della televisione e ha devastato una parte del tetto per poi scaricare a terra.

Danni importanti alla copertura, in parte sventrata, all'impianto elettrico (che sarà da rifare) e alle vetrate delle finestre che sono andate in frantumi.

Per fortuna il proprietario si trovava a casa e ha provveduto a chiamare subito i Vigili del Fuoco; nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i Vigili di Fuoco Volontari San Daniele del Friuli e l'autoscala del Comando di Udine.

Sul posto anche il vicesindaco di Dignano, Luigi Toller, per fornire eventuale assistenza al concittadino e gli agenti della Polizia Locale di San Daniele del Friuli per tutti gli accertamenti.