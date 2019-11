Fulmine sull'acquedotto, tre comuni senza acqua

Attorno alle 8 di stamattina un fulmine ha colpito una delle apparecchiature dell’acquedotto di Soleschiano, a Ronchi, atte al trasporto dell’acqua in Bisiacaria. Immediati i disagi a numerose abitazioni nei comuni di Ronchi dei Legionari, Staranzano e Fogliano Redipuglia. Acqua a bassa pressione o addirittura niente. I tecnici di Irisacqua si sono attivati subito per porre rimedio al problema e in poco più di un’ora l’acqua è tornata a sgorgare dai rubinetti. Si è trattato, dunque, di un disagio temporaneo anche se tante sono state le segnalazioni