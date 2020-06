Fumo dal cruscotto, auto in fiamme

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo nel pomeriggio. Il primo allarme è scattato a Tolmezzo dove, in via Selet, un professionista stava transitando a bordo della propria auto, quando ha capito che qualcosa non andava; ha sentito puzza di bruciato e ha visto levarsi fumo dal cruscotto. È riuscito appena in tempo ad accostare, all'altezza della fermata delle corriere, e a mettere in salvo tutta la costosa strumentazione che trasportava con sé, per un valore di diverse migliaia di euro, prima che divampasse l'incendio.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i pompieri che hanno domato il rogo. La vettura è andata distrutta ma non c'è stata alcuna conseguenza sanitaria per il conducente. Nessun disagio per la circolazione.

Sempre in Carnia, e sempre i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, sono intervenuti poi per un principio di incendio che ha interessato un autoarticolato. Le cause sono da ricercarsi nel surriscaldamento delle pinze dei freni. I pompieri hanno dato supporto al conducente del mezzo che aveva già in parte provveduto, in maniera autonoma, a spegnere le fiamme. Il personale dei Vigili del fuoco ha messo in sicurezza il veicolo. Nessuno è rimasto ferito e non si segnalano problemi alla viabilità.