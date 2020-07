I vigili del fuoco di Maniago sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle 17, in viale Della Repubblica, per un incendio al vano motore di una Cadillac del 1955. Le fiamme era state in parte spente da alcuni passanti che, grazie a un estintore, sono riusciti a evitare il peggio. Il successivo intervento dei pompieri ha poi domato il rogo. L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza dell'auto storica.