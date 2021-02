Fumo dall'asciugatrice, principio d'incendio a Gorizia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Centrale isontino intorno alle 21 di ieri, a Gorizia, in via Fratelli Cossar, per un principio di incendio che si è sviluppato in un appartamento, partito da un'asciugatrice. Il rogo ha interessato solo l'elettrodomestico, per cause di natura elettrica. Sul posto la prima partenza dei pompieri.

Il personale dei pompieri ha domato le fiamme, evitando che potessero estendersi al resto degli ambienti domestici, e ha messo in sicurezza la stanza. Nessuna persona è rimasta ferita.