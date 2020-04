Fumo dalla soffitta, è un incendio in abitazione

Un incendio di una soffitta, questa mattina, in una casetta singola di via San Polo, a Monfalcone, è stato spento dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Gorizia, intervenuti con una partenza, un'autoscala, un'autobotte e il funzionario di guardia. Nessuna persona è rimasta intossicata; le cause sono in fase di accertamento.