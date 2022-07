Fumo e fiamme al Città Fiera, un commesso intossicato

Una persona intossicata e una quindicina di animali morti, oltre agli ingenti danni. E’ il bilancio dell’incendio divampato questa mattina, poco prima delle nove, al Città Fiera di Martignacco.

Le fiamme si sono sviluppate nel retrobottega del negozio Zoo Planet, situato al primo piano del centro commerciale. Il fumo ha invaso il corridoio e le attività attigue.

Per fortuna, i sistemi antincendio hanno limitato i danni, poi circoscritti dalle cinque squadre dei Vigili del Fuoco - quattro dal Comando di Udine e una dal distaccamento di Codroipo, intervenute assieme ai sanitari del 118 e ai Carabinieri.

I pompieri, dopo aver evacuato il piano, hanno avuto ragione dell’incendio in pochi minuti, ma le esalazioni hanno intossicato il commesso di una vicina attività, poi preso in carico dai sanitari, che si era rifugiato nel proprio negozio.

E’ andata peggio a una quindicina di animali, per lo più piccoli roditori e uccelli, che hanno perso la vita nell’incendio. La gran parte delle bestiole, una trentina, è stata portata in salvo dai Vigili del Fuoco. Il direttore del negozio li ha quindi portati in una clinica veterinaria per i controlli del caso.

Il centro commerciale è aperto, anche se una parte è interdetta per le operazioni di messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.