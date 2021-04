Fumo e fiamme dal balcone

A seguito di alcune segnalazioni di fumo e fiamme che uscivano da un balcone, alle 18.40, due squadre, con il supporto dell'autoscala e il funzionario di guardia, del Comando Vigili del fuoco di Trieste sono intervenute in via Giulia.

Giunti sul posto i pompieri hanno constatato che quello che sembrava un incendio in appartamento fortunatamente era un rogo di alcune immondizie presenti nel terrazzo.

L'incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha causato feriti. Sul posto personale sanitario del 118 e Polizia Municipale.