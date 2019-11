Fumo e fiamme in un appartamento, un intossicato

Principio d'incendio nella notte, intorno alle 4.40, in un appartamento di Lignano Sabbiadoro, in una palazzina di via Pozzuolo. Le fiamme si sono sprigionate nella cucina di un'abitazione al piano rialzato, con molta probabilità causate da un guasto al forno a microonde.

In casa, in quel momento, dormiva solo un uomo di 30 anni, che non si era accorto di quanto stava accadendo, perchè la porta della stanza era chiusa. E' stata la signora che abita al piano superiore ad avvertire l'odore di fumo e a lanciare l'allarme.

L'uomo si è subito attivato per spegnere il rogo, in attesa dell'arrivo dei Vigili del fuoco volontari della località balneare, che hanno poi completato le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto anche il personale sanitario che ha dato assistenza al 30enne, poi trasportato per accertamenti al vicino ospedale di Latisana per un principio d'intossicazione, dovuto alla respirazione dei gas di combustione.

I danni sono limitati al locale cucina: la porta rimasta chiusa ha evitato ulteriori conseguenze.