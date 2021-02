Fumo e fiamme in uno scantinato di Caneva

I Vigili del Fuoco di Pordenone, con la Prima Partenza e l'ausilio di un'autobotte, sono stati impegnati poco prima delle 11 per un'incendio sviluppatosi all'interno di uno scantinato a Caneva, in via Comer. Il rogo ha interessato uno stanzino addibito a ricovero attrezzi.

Una volta individuato il focolaio, nonostante il denso fumo non consentisse alcuna visuale, gli operatori sono riusciti a intervenire indossando gli autoprotettori e avvalendosi di una termocamera, riuscendo così a spegnere le fiamme in tempi rapidissimi.

Il fuoco ha annerito le pareti e provocato la caduta di alcuni calcinacci, senza comunque pregiudicare la sicurezza strutturale. Le squadre sul posto si sono accertate che non ci fossero altri focolai e hanno messo l'area in sicurezza.