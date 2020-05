Fumo e fiamme, incendio in cucina

Intorno alle 13.30, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Trieste, sono intervenuti con due auto pompa serbatoio / Aps, un’autobotte e un’autoscala per un incendio in uno stabile di via Petronio, a Trieste. Giunti sul posto, hanno provveduto a spegnere il rogo, localizzato in cucina, utilizzando la lancia ad alta pressione e indossando gli autorespiratori.

Gli inquilini, scesi autonomamente in strada, sono stato precauzionalmente trasportati all’ospedale per accertamenti dal personale sanitario per inalazione dei fumi della combustione. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche la Polizia di Stato.