Fumo e puzza in carrozza, tra Casarsa e Pordenone

Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone e del personale di Rete Ferroviaria Italiana per un problema che ha riguardato un convoglio in transito in direzione Venezia all'altezza di Casarsa. Alcuni passeggeri e il personale del treno hanno avvertito un forte odore di bruciato e hanno visto levarsi del fumo denso dalle rotaie. Sono scattate diverse chiamate al numero unico di emergenza, il Nue 112. Allertati i pompieri immediatamente, così come immediato è stato l'intervento del personale di RFI.

Si temeva si trattasse di un incendio di un vagone di un treno, in transito, come detto, in direzione Venezia. Erano le 16.30. Il convoglio ha proseguito il suo viaggio senza difficoltà fino alla stazione dei treni di Pordenone dove è stato bloccato per tutti i controlli del caso.

Nessun particolare di disagio per i passeggeri che sono scesi in orario. Nessuno è rimasto ferito e, sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono intervenuti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana che hanno controllato il sistema di frenaggio del convoglio.