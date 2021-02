I Vigili del Fuoco del Comando di Udine sono intervenuti questa notte, intorno a mezzanotte e mezza, in una casa di Remanzacco per un principio di incendio. A dare l'allarme è stata una donna che, entrata in camera, ha visto del fumo levarsi dal letto dove aveva sistemato poco prima una coperta termica.

I pompieri hanno messo in sicurezza la stanza e rimosso la coperta bruciata. Nessuna persona è rimasta ferita.