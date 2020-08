Un problema di natura elettrica ha richiesto questa mattina, intorno alle 6.45, l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina in un'abitazione di Aurisina, nel comune di Duino Aurisina.

Si è sviluppato, infatti, un incendio all'interno di una cantina, probabilmente per un corto circuito del quadro elettrico. I pompieri hanno utilizzato il motoventilatore per far defluire il fumo dai locali. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.