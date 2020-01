Fuochi epifanici, tradizione a rischio? I valori delle polveri sottili in Fvg, dopo l'accensione dei tradizionali falò in molte località della regione, tra il 5 e il 6 gennaio, sono schizzati alle stelle. Rispetto ai 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 previsti come soglia di legge, si registrano significativi sforamenti in molte località del Pordenonese. I dati, riferiti al 7 gennaio, indicano 97 microgrammi a Brugnera, 90 a Morsano al Tagliamento, 85 a Pordenone - via Piave, 84 a Sacile, 75 a Pordenone centro e 74 a Porcia.

Ma anche la pianura friulana e la Bassa non sono rimaste immuni dagli effetti post-pignarul e foghere: i valori registrati dalle centraline dell'Arpa Fvg vanno dai lievi sforamenti di Fiumicello (52), Osoppo e San Giovanni al Natisone (53), Bagnaria Arsa (58) e Torviscosa (64), per passare ai 65 microgrammi di Udine - via Cairoli, i 72 di Udine - via San Daniele e gli 80 di Udine Sant'Osvaldo. Valori di Pm10 nella norma, invece, nelle altre zone della regione.

Per contenere le polveri sottili nell'aria, dal 9 gennaio scattano i limiti al riscaldamento e il divieto di accensione di fuochi a Pordenone e in altri nove comuni, ovvero Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola.

Qual è, però, l'effettivo impatto sulla qualità dell'aria dei Fuochi Epifanici?

Ci viene in aiuto uno studio Arpa Fvg che analizza l'impatto sulla qualità dell'aria derivante dalla combustione delle biomasse. "L'alto rapporto tra il combustibile (la biomassa) e il comburente (l'ossigeno presente nell'aria), a sua volta dovuta al loro basso grado di miscelamento - si legge nel documento - crea le alte emissioni come quelle che, al momento, si sono registrate in Friuli".

“In condizioni di ristagno atmosferico si è sperimentalmente visto come il materiale particolato rilasciato dai fuochi epifanici possa portare a concentrazioni medie orarie estremamente elevate”, come accaduto, sempre nel Pordenonese nel 2013. E' dimostrato, quindi, che “il materiale organico presente nelle polveri, comprendente anche le emissioni dovute al riscaldamento domestico, rappresenti un contributo fondamentale per superare il limite di legge stabilito”.

A tal proposito, sottolinea lo studio Arpa Fvg, rispettando “l'importanza delle tradizioni, unita alla ferma convinzione di dover tutelare la salute pubblica minimizzando gli impatti delle pressioni antropiche, nel Piano di Azione Regionale, la Regione ha suggerito di spegnere i falò epifanici alla fine delle manifestazioni, allo scopo di eliminare una parte considerevole delle emissioni di materiale particolato. I fuochi all'aperto, infatti, possono continuare ad ardere molto a lungo e con una temperatura della fiamma particolarmente bassa, continuando in questo modo a emettere sostanze inquinanti in un momento, la parte centrale della notte, nel quale l'atmosfera è prona al ristagno degli inquinanti e il materiale particolato, una volta rilasciato in atmosfera, può persistervi molto a lungo”.