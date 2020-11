Fuori casa durante il coprifuoco o senza mascherina, sei sanzioni

Non si fermano i controlli delle forze dell’ordine per il rispetto delle norme anti-Covid. Ma, di pari passo, continuano anche le multe.

Ieri sono state sei le persone sanzionate a Trieste, tre per mancato uso della mascherina e tre per violazione del coprifuoco, ovvero del divieto (in vigore da venerdì 6 novembre) di uscire di casa dalle 22 alle 5 se non per lavoro, salute o necessità.

In particolare, ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli un triestino del 1973. Già noto alle forze dell’ordine, l’uomo è stato notato verso le 22.30 da una Volante aggirarsi in via Puccini con fare sospetto fra i veicoli in sosta. Gli è stato chiesto conto della sua presenza in strada; nello zaino aveva vari arnesi da scasso, come sei cacciaviti, una chiave inglese, due taglierini, una leva in acciaio e un tronchese.

E’ stato denunciato alla locale Procura della Repubblica ed è stato anche multato per aver violato il coprifuoco previsto dalla vigente normativa anti Covid-19.

Ieri pomeriggio, inoltre, una Volante ha incrociato in viale D’Annunzio uno scooter con due persone a bordo e con la luce di arresto non funzionante. Il veicolo è stato fermato ed è stato sanzionato il guidatore, un triestino del 1957. Questi presentava sintomi di ebbrezza ed è stato sottoposto all’alcoltest, risultato positivo. E' quindi scattata un'altra multa e gli è stata ritirata la patente di guida. Il mezzo è stato affidato a una persona di fiducia.

Infine, ieri sera personale della Volante ha identificato nove ragazzi, fra cui due minori, che sostavano sulla scala dei Cappuccini. E’ emerso che due di loro, cittadini libici, sono gravati dall’Avviso Orale emesso dal Questore.