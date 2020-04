Fuori casa senza motivo, 159 multe in Fvg

Continua il grande lavoro delle forze dell'ordine che, in tutta la regione, stanno monitorando il rispetto delle miusure per il contenimento del Coronavirus. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, sono state 4.476 le autocertificazioni verificate; in 159 casi le motivazioni per gli spostamenti non sono state ritenute valide e, quindi, è scattata la multa.

Una persona è stata denunciata per mancato rispetto della quarantena obbligatoria, in quanto positiva al Covid-19, mentre in due casi è scattata la denuncia per falsa dichiarazione sull'identità; quattro, infine, le denunce per altri reati.

Nell'ambito dei controlli alle attività commerciali, le verifiche sono state 1.200; in questo caso, tre le sanzioni ai titolari per mancato rispetto di quanto prescritto da Dpcm e ordinanze regionali.