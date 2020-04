Fuori casa senza motivo, 238 multe in Fvg

Continuano i controlli - che si preannunciano ancora più serrati in vista del weekend pasquale - per verificare il rispetto dei Dpcm e delle ordinanze regionali per il contenimento del Coronavirus.

Nella giornata di ieri, in regione, sono state vagliate 4.880 autocertificazioni. Per 238 persone sono scattate le multe, perchè si trovavano fuori casa senza un valido motivo. Quattro sono state le denunce per falsa attestazione sull'identità, mentre sono otto le denunce per altri reati.

Quanto alle attività commerciali, sono stati 2.478 i controlli in regione, a fronte dei quali un titolare è stato sanzionato e un locale è stato temporaneamente chiuso.