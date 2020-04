Fuori casa senza motivo, 263 multati in Fvg

Continuano i controlli per il rispetto delle normative per il contenimento del Coronavirus. In Fvg, ieri sono state verificate 4.565 autocertificazioni, a fronte dei quali 263 persone sono state multate perchè si trovavano fuori casa senza una valida motivazione. Due sono state le denunce per falsa attestazione sulla propria identità, mentre sono state dieci le denunce per altri reati.

Sul fronte degli esercizi commerciali, invece, i controlli delle forze dell'ordine sono stati 1.638. Si segnalano due titolari di attività sanzionati per il mancato rispetto dei Dpcm e delle ordinanze regionali, mentre in un caso è stata disposta la chiusura temporanea del negozio.