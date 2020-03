Fuori casa senza motivo, nuove denunce

Ancora persone che girano senza un giustificato motivo, nonostante le restrizioni, sempre più stringenti, imposte per il contenimento del Coronavirus.

A Udine, a Codroipo e a Tavagnacco, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine e delle Stazioni di Codroipo e Feletto Umberto, hanno denunciato 16 persone, perché sorprese a transitare in strada senza giustificato motivo, in violazione alle prescrizioni previste dal Dpcm dell'11 marzo, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Un 57enne cittadino marocchino con foglio di via, è stato tra l'altro denunciato anche per violazione del ritorno nel comune di Udine.