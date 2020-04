Fuori casa senza valido motivo, 144 multe in Fvg

Dopo una giornata in discesa (martedì erano state 97), tornano ad attestarsi sulla media dei giorni precedenti le multe per chi è uscito di casa senza un valido motivo. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, sono state 4.211 le verifiche e, in 144 casi, le autocertificazioni non hanno superato il vaglio delle forze dell'ordine, facendo quindi scattare una sanzione. In due casi è arrivata anche una denuncia per falsa attestazione sull'identità, mentre sono 11 le denunce per altri reati.

Anche sul fronte delle attività commerciali, dopo una giornata 'senza macchia', ieri, a seguito di 1.195 controlli, sono stati sanzionati sei esercenti perchè non avevano rispettato quanto prescritto da Dpcm e ordinanze regionali.